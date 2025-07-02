台股期現雙市昨（1）日同步走揚，台指期上漲209點至22,353點，逆價差200.72點，外資未平倉淨空單持續增加516口至52,517口。期貨商表示，AI及電子需求仍是台股市場焦點，一旦不確定因素逐步釐清，指數仍有機會挑戰更高位階，但短線操作宜保持謹慎，嚴防外資空單反撲。

受美股創高的帶動，台股昨天開高震盪，權值電子三王火力全開，同步大漲逾2%，盤面由BBU、矽光子、PCB、航運等族群輪漲帶動，指數盤中一度大漲超過400點，終場上漲297點、漲幅1.3%、收在22,553點。

台指期上漲209點收22,353點，三大法人淨多單減少934口至1,146口，其中外資淨空單增加516口至52,517口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加142口至1,907口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，昨日外資現貨呈現大買超，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股量價多方結構不變，目前在台積電率先創波段新高下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走高格局，在美股上漲激勵下，電子、傳產類股走強，開盤後一路走高，接連突破年線關卡以及22,500點，隨後部分賣壓湧現，收斂漲幅，終場以紅K棒帶上影線作收。目前指數創近三個月以來高點，短線留意是否能完全站穩年線之上，才有機會繼續上攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在15,900點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.99上升至1.08，VIX指數下降0.11至24.29；外資台指期買權淨金額-0.89億元、賣權淨金額-0.29億元，整體選擇權籌碼面偏多。