櫃買中心公告 2025年第3季得為認購、售權證之標的證券
櫃買中心於7月1日公告2025年第3季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有生合（1295）等259種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。
與第2季相較，所有發行人可發行標的新增21家公司，包括生合、山富、五福、揚秦、華義、港建*、泓格、鑫聯、聯合、合正、智冠、彩富、宏遠證、耕興、晶焱、久禾光、宏觀、寬宏、亨泰光、意德士，以及安國。
A級發行人可發行標的增加31家公司，生泰、訊聯、網龍、倚強、光環、東浦、崧騰、大塚、磐儀、光頡、金雨、百德、捷流、永捷、新鼎、協益、佶優、松上、亞通、勤崴、瀧澤科、泰金、軒郁、久昌、意藍、昶瑞、博盛、光焱、金山電、精星，以及弘帆。
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