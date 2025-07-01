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全民權證／智邦 優選逾120天
智邦（2345）受惠資料中心用人工智慧（AI）運算加速卡及企業用高階網路交換器產品需求強勁，4、5月營收締造歷史新猷，優於預期，法人看好第2季財報可望繳出佳績，今、明年營運動能強勁。
法人分析，ChatGPT、LLM及生成式AI帶動產業快速增長，來自網路、運算及存儲架構需求強勁，各大CSP除採用輝達產品外，並積極推出自家解決方案，帶動智邦網路交換器及AI加速卡出貨成長。
法人預估，在兩大主要成長動能貢獻下，智邦今年營收年增達五成。
權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（國泰證券提供、記者盧宏奇整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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