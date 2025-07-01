全民權證／勤誠 挑價內外20%

勤誠（8210）受惠大客戶積極拉貨HGX及ASIC機殼、降噪櫃開始小量出貨，法人預期，6月營收有望持續成長，估第2季營收將季增36%至13.2億元，雖受業外匯損影響，EPS仍有4.8元水準。

展望下半年，考量匯率因素，勤誠目前維持先前法說展望，其中大客戶ASIC機殼出貨持續成長，且仍為其HGX機殼的主要供應商，加上下半年GB200的品牌商及ODM客戶訂單需求轉向樂觀，GB300更有望新增一家CSP客戶訂單，法人預期勤誠GB300 compute tray供貨占比有望提升至約35%，今年營收213.1億元，年增42%，EPS成長至23.3元。

看好勤誠後市的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期200天以上的商品介入。（兆豐證券提供、記者周克威整理）

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