全民權證／中興電 二檔打光

中興電（1513）受惠台電年初開放外籍移工考取相關輸配電執照，目前預估最快投入台電土建時程點將會是落在今年第3季後，屆時台電對於中興電拉貨速度將加快；日本市場長期營運動能增長，中興電為台灣唯一高壓GIS設備商，將持續受惠台電強韌電網計畫及海外需求。

中興電在氣體絕緣開關設備市占率達七成，近年台電陸續釋出的345 kV和161 kV GIS標案幾乎均由中興電得標，市占率達85%。截至今年第1季，中興電在手訂單約373億元，預期今年全年可再取得200億元訂單，整體訂單能見度達三至四年。

看好中興電後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品介入。

（統一證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）