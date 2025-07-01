漢唐有戲 押逾三個月

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期在高檔區呈震盪整理，新台幣兌美元的匯率升值帶動國際熱錢持續湧入，扮演了相當關鍵的推手角色，其中，漢唐（2404）獲得外資買盤進一步挹注，股價延續盤堅走勢，發行券商建議，偏多的投資人可以考慮買進相關權證，透過槓桿效果來擴大獲利空間。

法人分析，台積電陸續赴美國、日本、德國等國家設廠，但美國與台灣文化、環境、法規、在地供應商熟悉度差異不小，業主及廠商付出的報價、施工期等學習成本較高，導致參與Fab21 P2廠興致缺缺。

不過，台積電3月宣布加大美國投資1,000億美元計畫，目前規畫建置六座先進製程廠、二座先進封裝廠、一座研發中心，各大廠務工程廠看見龐大商機，積極拓展海外布局。

再加上日本熊本二期廠、德國廠，目前海外共有十座建置需求，而台灣地區擴廠計畫亦同步加速，推動相關供應商擴增人力需求，以因應海內外的建廠機會。

漢唐今年前五月累計接單金額達836億元，其中，已簽約尚未認列金額1,322億元，預估將於1.5至2年內認列，除美系記憶體客戶外，包括新竹Fab 20 P2、高雄Fab 22 P2及美國Fab 21 P2等晶圓代工客戶建案訂單。

法人看好，台積電未來於美國地區仍有四座Fab廠、二座AP廠、一座研發中心建置需求，將成為漢唐未來潛在成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的漢唐相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

美國 漢唐 台積電

延伸閱讀

《造山者－世紀的賭注》張忠謀也來追電影 台積電創辦人魅力引爆全場歡呼

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

亞銀總裁：順應美國關切 削減對中國融資

相關新聞

台指期 籌碼面樂觀

台股期現雙市昨（1）日同步走揚，台指期上漲209點至22,353點，逆價差200.72點，外資未平倉淨空單持續增加516...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

半導體30期目前多數均線仍屈居年線之下，但下檔周線、10日線、月線呈現多頭排列，觀察成交量再次向上叩關5日、10日均量，...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

美元指數短線走疲，這是自1970年以來最差的上半年表現。美元指數月度跌幅達到2.7%，同時跌破2022年3月以來新低，而...

台積電、聯發科 認購夯

今日主題

台光電、奇鋐 四檔蓄電

台股月線連二紅，展望7月行情，在美國總統川普的關稅等政策影響之中，市場預期仍難以脫離震盪格局中，外資6月以來，積極鎖碼的...

漢唐有戲 押逾三個月

台股近期在高檔區呈震盪整理，新台幣兌美元的匯率升值帶動國際熱錢持續湧入，扮演了相當關鍵的推手角色，其中，漢唐（2404）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。