漢唐有戲 押逾三個月

台股近期在高檔區呈震盪整理，新台幣兌美元的匯率升值帶動國際熱錢持續湧入，扮演了相當關鍵的推手角色，其中，漢唐（2404）獲得外資買盤進一步挹注，股價延續盤堅走勢，發行券商建議，偏多的投資人可以考慮買進相關權證，透過槓桿效果來擴大獲利空間。

法人分析，台積電陸續赴美國、日本、德國等國家設廠，但美國與台灣文化、環境、法規、在地供應商熟悉度差異不小，業主及廠商付出的報價、施工期等學習成本較高，導致參與Fab21 P2廠興致缺缺。

不過，台積電3月宣布加大美國投資1,000億美元計畫，目前規畫建置六座先進製程廠、二座先進封裝廠、一座研發中心，各大廠務工程廠看見龐大商機，積極拓展海外布局。

再加上日本熊本二期廠、德國廠，目前海外共有十座建置需求，而台灣地區擴廠計畫亦同步加速，推動相關供應商擴增人力需求，以因應海內外的建廠機會。

漢唐今年前五月累計接單金額達836億元，其中，已簽約尚未認列金額1,322億元，預估將於1.5至2年內認列，除美系記憶體客戶外，包括新竹Fab 20 P2、高雄Fab 22 P2及美國Fab 21 P2等晶圓代工客戶建案訂單。

法人看好，台積電未來於美國地區仍有四座Fab廠、二座AP廠、一座研發中心建置需求，將成為漢唐未來潛在成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的漢唐相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。