台光電、奇鋐 四檔蓄電

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

台股月線連二紅，展望7月行情，在美國總統川普的關稅等政策影響之中，市場預期仍難以脫離震盪格局中，外資6月以來，積極鎖碼的台光電（2383）、奇鋐（3017）等個股，權證券商建議，投資人可利用相關權證參與走勢。

台光電4、5月營收年增均逾四成，主要是三大產品線需求表現皆優於上季，雖新台幣升值影響業績表現，但市場估第2季營收223.6億元，季增3.1%、年增44.7%，毛利率30.4%，稅後純益35.7億元，季增3.1%、年增46.8%，每股純益（EPS）為10.2元。

展望2025年，黃石廠新產能於5月開出、馬來西亞廠新產能於8月量產、中山廠新產能於年底完工，下半年營收市場預估優於上半年，市場估全年營收914.4億元，年增42% ，毛利率30.5%，稅後純益147.9億元，年增54.5%，EPS為42.5元。

奇鋐第1季受惠伺服器營收占比提升及液冷零組件出貨持續提升，EPS為8.28元，優於市場預期；第2季營運受惠GB200開始量產推動水冷板模組出貨持續成長，法人上調全季營收至279.9億元，季增19.1%、年增68.6%，雖匯率些微影響毛利率表現，但不影響伺服器營收占比提升所帶來的正面效益，上調EPS至9元。

市場普遍預期，下半年隨著GB200正式放量出貨，且考量GB300 compute board沿用Bianca設計架構，有利維持水冷板模組市占率，將推動 AI 伺服器今年營收翻倍成長，奇鋐為多家CSP ASIC客戶的液冷產品指定供應商，單價及毛利率有望優於GB系列，市場法人因此上調今年營收至1,079.9億元，年增50.5%，EPS同步上調至35.5元，年增68.5%。

權證發行商建議，看好台光電、奇鋐後市的投資人，可買進價內外15%以內、有效天期150天以上的商品。

營收 台光電

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