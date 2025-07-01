台積電、聯發科 認購夯

今日主題 外資6月買超上市股票金額878億元，以半導體及AI兩主流族群最多；時序進入下半年，景氣變數仍有待觀察，外資持續買入基本面佳且占台股權值高的個股，透露在盤勢震盪之際，市值型標的仍為投資首選，投資人也可挑選相關權證進行短線操作。

台積電（2330）與聯發科（2454）成為外資6月以來買超的主要權值股，除推升台股指數上揚、有利台指期操作之外，看好兩家公司仍具未來成長空間也是主因。權證發行商表示，兩檔個股相關權證也具有短線操作空間。

台積電預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網以及車用電子則呈現溫和復甦。

2025年展望已包含美國對於H20與類似產品的禁令所帶來的潛在影響，持續關注關稅對終端需求的潛在影響；近期美國新關稅政策將不利經濟成長，但台積電憑技術領先及差異化，競爭力仍優於同業。

台積電CoWoS產能自2022~2026年年複合成長於（GAGR）逾80%。目前CoWoS-L產量提升比CoWoS-S佳，SoIC產能2022~2026年GAGR大於100%。2024年底CoWoS月產能3.5萬片，2025年底約7萬片，預估2026年拉升至11萬片。SoIC 2025年月產能將達1萬片；未來先進封裝將不僅限於CoWoS。

聯發科將於7月3日除息，每股配息25元，預計發放下半年現金股利400.41億元。Google（美）v7e專案將進一步延後至2026年，因Google可能須調整其自研的運算晶片設計。儘管如此，仍預估v7e的整體生命周期需求可達200萬顆，貢獻約40億美元營收。

不過，因時程延後，營收貢獻將從2026年第4季開始，全年營收貢獻約10億美元。除此之外，預期聯發科有望在2027下半年取得下一代v8e專案及更多CSP專案，為2027年帶來強勁的成長動能。

此外，法人預期Wi-Fi 7滲透率將從2024年的6~7%上升至2025年的15~20%。聯發科Wi-Fi業務可受惠於先進者優勢。

權證發行商建議，看好台積電、聯發科投資機會，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。