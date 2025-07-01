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統一證兩檔台股 ETN 即將到期 價值成長 ETN 報酬近140%績效優異

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一證券發行的統一特選價值成長報酬指數ETN(020018)、統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN(020019)將於2025年7月29號到期，7月25日為最後交易日。

兩檔ETN於2020年7月28日上市，發行價10元，存續期間5年，6月30日收盤指標價值分別為24.05元及19.9元，累積漲幅分別為138.28%及101.71%；其中統一價值成長30 ETN自發行以來經歷大幅震盪多空洗禮，從未跌破發行價，五年期間總報酬更居所有台股指數產品(含ETF)中第二名，表現相當優異。

統一價值成長ETN指數運用淨值股價比與股東權益報酬率，計算出成長價值指標，以該指標高低篩選出每一季前30檔價值成長股，因此成分股不受類股輪動影響，能夠穩定維持成長動能。而統一特選台灣5G ETN則採用FactSet的RBICS產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件之自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰臺灣5G產業具代表性股票組合之投資績效表現。

依據公開說明書，兩檔ETN最後交易日為7月25日，若投資人未於最後交易日在市場上賣回，則會以該日盤後公布的指標價值自動結算，到期償還日付款日為7月31日。

ETN 5G

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