外資空單壓力 台指期夜盤多頭反撲無力

台指期夜盤30日開盤時，受新台幣盤中由升轉貶、外資在台股空單居高不下等因素拖累，以22,138點、下跌6點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數一度翻紅上漲10點、來到22,154點，但在新台幣終場單日大貶逾7角，後市外資動向難測中，截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,090點、下跌約50點附近遊走。

台指期夜盤30日晚間焦點，在於那斯達克、標普等美股再創歷史新高後，美股電子盤在關注美國總統川普「大而美」法案在參議院投票結果，以及對等關稅豁免是否再延期等焦點中，仍維持全面小紅格局，黃金、美元反彈，美債則小幅走跌，VIX指數則反彈。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在1,065元、上漲5元附近遊走，電子期下跌約0.1%，半導體期下跌0.2%，中型100期貨下跌約0.04%。

台股30日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌324點，收22,256點，其中，外資賣超24.1億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單小減680口至52,001口，仍維持歷史新高附近；投信則是賣超8.6億元、由買轉賣，自營商賣超6.7億元，三大法合計賣超39.5億元。

市場專家建議，就技術面觀察，30日台股價跌量穩，但型態上，27日大盤未再創波段新高，反而盤中低點22,388點跌破26日低點22,391點，30日隨即展開拉回走勢，並失守5日均線，顯示盤勢正式進入短線拉回整理，下檔先關注25日多方缺口下緣22,201點的支撐力道，大盤在短線拉回整理過後，後市仍有機會表態往上突破26日高點22,587點。