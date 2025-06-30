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全民權證／穎崴 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

穎崴（6515）首季稅後純益6.13億元，年增206.8%，每股純益（EPS）為17.21元。今年前五月合併營收為34.43億元，較去年同期增加81.3%。

穎崴主要從事半導體測試治具和探針卡相關的設計、製造，提供各種高速、高頻、廣溫域的測試介面，上半年受惠於HPC、AI大趨勢，美系客戶AI及電競產品產品出貨動能強勁。法人指出，因AI及電競產品挹注，營收及獲利成長強勁，雖短期匯率因素使得獲利承壓，惟長期公司持續投入研發，加上AI及先進半導體測試需求，產品結構轉佳下，預期長期獲利有望穩健成長。

權證發行商建議，看好穎崴後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上的認購權證，參與偏多行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

穎崴 權證 AI

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