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期貨商論壇／原油期 長線震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

中東地緣政治風險在6月一度度引發市場劇烈波動，雙邊長年來的潛在衝突升高為直接交戰。消息一出，市場避險情緒急遽升高，能源商品更受買盤追捧，以原油為例，相關商品快速反應區域供應中斷風險，油價於短期內大幅拉升，紐約輕原油期貨創下近五個月新高。

市場擔憂若伊朗封鎖荷姆茲海峽航道，將影響全球近20%原油供應，構成實質性供給風險；此一變數引發通膨面臨上行壓力疑慮，恐導致聯準會年底降息政策出現明顯調整，且美國隨後對伊朗核設施發動空襲，更使市場擔憂衝突可能擴大，所幸美方強調此次行動屬於一次性打擊，意在遏止伊朗核武發展，而非升高戰爭規模。伊朗方面則選擇對駐卡達美軍基地進行象徵性反擊，雖造成短暫緊張，但並未擴大衝突強度，全球股市得以回穩。

最壞情境未發生，市場風險偏好情緒修復，黃金等避險資產出現較大拉回，油價也快速大幅修正，使波段漲幅幾近收斂，後續原油價格也將逐步回歸基本面邏輯，關鍵觀察點包括OPEC+產能增減的執行狀況、美中兩大經濟體復甦力道，及美國頁岩油產出調整與戰略儲油操作。整體而言，若全球經濟前景維持疲弱，原油供過於求的狀況仍未能改善，中長線油價恐延續震盪偏弱走勢。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 原油價格 伊朗

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