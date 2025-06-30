快訊

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

期交所：新台幣IRS應集中結算制度7/1上線

中央社／ 台北30日電

台灣期貨交易所今天表示，金管會宣布7月1日起，「新台幣利率交換交易（IRS）應集中結算制度」正式上路，金融機構間交易符合期交所受理集中結算的新台幣IRS契約，須提交至期交所集中結算。

期交所透過新聞稿表示，相關制度實施為接軌國際監理趨勢與強化我國金融市場穩健發展，依據期貨交易法第3條及金管會3月18日發布公告，應集中結算範圍涵蓋固定利率對浮動利率的標準型新台幣IRS契約，適用對象包括經主管機關核准辦理衍生性金融商品業務的銀行（含外國銀行在台分行）、證券商、票券金融公司、保險公司、信託業、槓桿交易商及其他指定金融機構。

期交所說明，透過集中結算機制，所有交易由期交所進行結算，市場參與者可免於直接承擔對手方的信用風險，同時釋放原本占用雙邊交易額度，可顯著降低交易對手風險，減少違約連鎖效應，強化金融體系整體穩健性。

期交所指出，集中結算符合巴塞爾銀行監理委員會與保險資本標準等國際監理規範，期交所是金管會、歐洲證券及市場管理局（ESMA）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）及日本金融廳（JFSA）監管機構認可合格集中結算機構（QCCP），國內外金融機構計算集中結算契約的交易對手信用風險應計提資本時，適用最低2%的風險權數，可降低資本計提，提升資金運用效率。

期交所表示，集中結算制度上路，店頭衍生性金融商品結算制度國際化與強化風險管理，邁出重要一步。透過集中結算機制與標準流程，提升交易資訊透明度，並集中控管曝險，降低系統性風險。

期交所 新台幣 台灣期貨交易所

延伸閱讀

7月電子期漲 金融期跌

7月台股期指漲23點

壽險業匯損衝擊 金融三業前五月整體獲利較去年同期腰斬

期交所：今年交易衝4億口

相關新聞

穎崴、京元電 認購熱

台股近日受惠中東緊張情勢降溫，隨美股反彈重登年線關卡，穎崴（6515）、京元電子（2449）等兩檔人工智慧（AI）供應鏈...

AES、順達 四檔電力強

在全球資料中心、雲端運算的高度人工智慧（AI）需求帶動下，近期資金由AI伺服器輪動到零組件族群，鋰電池用量隨新世代伺服器...

全民權證／瑞昱 挑價內外15%

瑞昱（2379）上半年受惠客戶因應關稅而提前備貨，全年仍將受惠規格升級題材，法人預估，由於備貨需求及網通交換器業務增長，...

全民權證／茂達 二檔活力旺

茂達（6138）上半年受惠記憶體景氣落底，RTX50系列顯卡、Switch 2遊戲機、風扇等訂單成長明顯，且併購私募效益...

華星光、國巨 押長天期

台股上周五（27日）震盪，尾盤拉高，盤面上主要以題材個股輪動表現，其中華星光（4979）、國巨（2327）各擁利多，股價...

最牛一輪／文曄有戲 統一52搶鏡

文曄（3036）第1季每股純益2.4元，工控部分業績第2季將延續第1季趨勢，季增10%以上，通訊在AI伺服器帶動光通訊需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。