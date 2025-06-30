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7月台股期指漲23點

中央社／ 台北30日電

台北股市今天終場跌324.06點，收22256.02點。7月台指期以22145點作收，上漲23點，與現貨相較，逆價差111.02點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，7月期貨22122點、8月期貨21948點。

台股今天終場跌324.06點，收22256.02點，成交金額新台幣3542.68億元。

7月台指期貨以22145點作收，漲23點，成交5萬608口；8月期貨以21967點作收，漲19點，成交650口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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