華星光、國巨 押長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上周五（27日）震盪，尾盤拉高，盤面上主要以題材個股輪動表現，其中華星光（4979）、國巨（2327）各擁利多，股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

華星光第1季稅後純益2.13億元，季增40%，年增1.05倍，創單季新高；每股純益1.52元。法人指出，華星光近年將營運策略轉向5G、資料中心，並成功切入光收發模組，而旗下新產品也已陸續出貨，同時公司內部也看好通訊需求未來持續往上，對後市保持樂觀看待。

華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、矽光子共同封裝光學、光達及熱輔助磁記錄等四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。今年營運持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，800G產品今年需求將明顯成長。

國巨累計今年前五月合併營收528.19億元，年增5.81%，目前收購日商芝浦電子持續進行，若成功收購，將可透過芝浦電子在NTC熱敏電阻市場的技術領先地位，提升在日本的生產能力和設備，同步強化車用和工控領域量能。

法人指出，展望2025年全年，AI仍是國巨主要的成長動能，預期在AI伺服器上的用料將隨功率的增加，需要用到更多的耐高壓、耐高溫及高容值的被動元件，目前的GB200以聚合物鋁質電容為主，但在接下來幾個世代的AI伺服器將會改成以聚合物鉭質電容為主，而作為全球第一大鉭質電容供應商，國巨必將受惠此趨勢。

權證發行商建議，看好個股後市的投資人，可選價內外20%以內、距到期日120天以上的商品介入。

華星光 國巨 AI

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