AES、順達 四檔電力強

在全球資料中心、雲端運算的高度人工智慧（AI）需求帶動下，近期資金由AI伺服器輪動到零組件族群，鋰電池用量隨新世代伺服器升級，AES-KY（6781）、順達（3211）等備援電池系統（BBU）概念股受惠，投資人可留意透過中長天期權證操作，靈活操作提高獲利機會。

法人表示，搭載新晶片的伺服器陸續出貨，隨著AI伺服器功耗提升，BBU近期從選配變標配，也將帶動BBU規格升級。

據了解，5.5kW的AI伺服器目前陸續出貨，預期下一世代的新晶片AI伺服器將搭載8kW的BBU模組，未來將搭載超過500顆GPU ，功耗再提升，BBU規格將再次大幅提升，進而帶動鋰電池用量增加，BBU概念股受惠。

法人分析，隨著AI伺服器電源瓦數攀高，BBU不僅規格向上提升，使用數量亦跟著增加，以每KW的功率消耗需用到五個BBU，且每顆BBU使用數十個連接器。輝達GB200已確認採納台達電提供的電源BBU（Power Rack）設計架構，讓台達電BBU電池模組供應商新普集團AES-KY、順達等成為龐大商機受惠者。

AES-KY受惠亞馬遜通用伺服器及特殊應用晶片（ASIC）伺服器需求強勁，帶動BBU出貨持續放量，加上輕型電動載具（LEV）市場回溫，5月營收達13.24億元，月增1.3%、年增86.2%，創近32個月新高。

順達看好伺服器BBU為今年主要成長動能，並與台達電等電源大廠合作拓展相關業務，預期今年營運將逐季成長，下半年表現優於上半年。

權證發行商表示，投資人如看好AES-KY、順達，可挑選中長天期權證來進行操作，參與個股行情。