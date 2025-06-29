穎崴、京元電 認購熱

台股近日受惠中東緊張情勢降溫，隨美股反彈重登年線關卡，穎崴（6515）、京元電子（2449）等兩檔人工智慧（AI）供應鏈延續盤堅走勢，後市仍有上檔空間可期，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，穎崴持續配合客戶投入研發，並推出各式解決方案，其中，HyperSocket主要針對客戶高效能產品推出的高階測試座，應用於2.5D/3D及CPO等先進封裝技術，協助解決目前面臨的複雜測試挑戰。

在AI、HPC客戶持續推動下，傳統老化測試已無法滿足高功率晶片需求，穎崴近來開發出高速老化測試座，除極端環境可靠性測試以外，並加入電性測試要求，符合未來大尺寸封裝趨勢。

穎崴預計今年持續擴大MEMS探針卡規模，以支援高頻高速封裝測試的需求，法人看好相關產品逐漸導入客戶端後，將有助於提升產品平均單價及整體獲利。

穎崴隨著系統級測試需求明顯增加，可望推升在測試座市場的滲透率，加上客戶在產品世代更新速度加快，法人看好產品組合持續優化，將帶動中長期營運穩健成長。

京元電子為美系GPU大廠測試供應商，受惠AI趨勢，高階測試需求放量帶動測試單價及測試時間同步上揚，法人預期第2季稼動率將提升至65%，且新投入設備將於5、6、7月陸續進駐，單季營收可望雙位數成長。

法人指出，京元電子拜AI及電競顯卡需求暢旺，今年稼動率將逐季上升，並持續增加產能，除短期租賃廠房，將規畫興建銅鑼四廠，以滿足客戶需求。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。