期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金走勢回檔，主要受到中東局勢緩和影響，隨著以色列與伊朗達成停火協議，市場避險情緒降溫，短期資金自黃金流出。然而，支撐黃金中期結構的核心條件並未改變，市場對美國貨幣政策轉向的預期仍穩固，成為價格下檔重要的支撐力量。

從基本面來看，全球央行對黃金的需求正持續增強。多項調查顯示，未來一年內預計增持黃金的央行比率創近年新高，購金主要動機來自資產多元化、防範地緣政治風險與通膨疑慮。在美元長期信任基礎逐步鬆動之際，黃金作為不受主權貨幣影響的儲備資產，其戰略價值進一步凸顯。

數據層面也顯示出多方結構仍具韌性。雖短線ETF持倉有所波動，但CFTC大額持倉交易人多單部位逐漸增加，反映投資人對黃金中期走勢的信心未減。與此同時，美元指數持續回落，資金轉向實體資產的趨勢正在醞釀，有助維持貴金屬的資金吸引力。

整體而言，短線回檔不改變黃金多頭邏輯。以央行購金、貨幣政策寬鬆預期與美元結構性壓力為支撐，黃金仍具吸引中長期資金配置條件，市場情緒波動雖短暫影響價格表現，但核心邏輯未變下，修正後黃金價格更值得關注，宜將其視為資產配置中的長線防禦型工具。（華南期貨提供）

貨幣政策 期貨交易 央行

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