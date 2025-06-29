期貨商論壇／亞光期 題材多元

光學元件大廠亞光（3019）2024年每股純益（EPS）達5.79元，創下2008年以來新高；2025年第1季表現延續成長動能，稅後淨利2.21億元，年增99%，EPS為0.79元，展現在營運管理與市場掌握的高度韌性與效率。

亞光積極部署三大成長動能，首先，與LGIT策略合作，聯手拓展車載與高階智慧型手機鏡頭市場，鎖定車用AI視覺系統與旗艦手機的成像升級需求；第二，海外生產據點持續擴張，加速在菲律賓新廠建設，預計2026年下半年投產；第三，技術方面，亞光領先布局金屬透鏡先進光學技術，並積極投入AR、VR與AI相關應用鏡頭研發，預期將成為中長期成長的核心驅動力。

車載鏡頭方面，亞光是特斯拉Robotaxi專案的核心供應商之一；此外，在數位相機、無人機、運動鏡頭、瞄準器等應用領域同樣展現強勁成長力道，第3季營運展望正向，惟第4季仍需持續觀察全球景氣與客戶庫存調整情況。

綜合來看，亞光在AI自駕車應用與高階光學領域具雙重成長引擎，結合穩健財務結構、產能擴充策略與技術研發領先地位，具中長期營運續航力。隨Robotaxi與AI鏡頭等需求逐步釋放，將在新一輪光學革新中穩居台廠領先地位，是可持續關注的光學關鍵零組件廠商。（兆豐期貨提供）