外資空單壓制 台指期夜盤逆勢走跌

台指期夜盤27日開盤時，受新台幣盤中走升、外資在台股空單大增等拖累，以22,086點、下跌36點開出後，一度壓回至22,041點，但在美股電子盤維持反彈步調中，走勢回穩；截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,070點、下跌約50點附近遊走。

台指期夜盤27日晚間焦點，在於美國5月個人支出較上月下降0.1%，為年初以來最大降幅，預期增長0.1%，前值為0.20%，數據公布後，市場預計聯準會將從9月開始減息，並加大對今年將降息三次的押注，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤走揚，但台指期夜盤在新台幣27日盤中一度升破29元大關，外資在台指期未平倉淨空創下歷史新高的心理因素壓抑下，一直在盤下震盪。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,070元附近、上漲5元附近遊走，電子期下跌約0.2%，半導體期下跌近0.2%，中型100期貨下跌約0.2%。

台股27日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲87點，收22,580點，其中，外資買超333.7億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單大增3,893口至52,681口，再創歷史新高；投信則是買超25.8億元、由賣轉買，自營商賣超152.8億元，三大法人合計買超206.7億元。

市場專家建議，就技術面觀察，27日台股早盤小幅開高後，回到平盤附近震盪整理，尾盤急拉收紅K棒，但成交量能萎縮，尚屬價穩量縮格局，短中多格局仍在延續，不過成交金額必須盡快回到月均量水準，否則仍須提防拉回，6月20日大量高點22,089點沒有正式失守前，多頭格局仍有機會延續。