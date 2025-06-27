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最牛一輪／AES 強勢 中信49搶鏡
AES-KY（6781）受惠亞馬遜通用伺服器及ASIC伺服器需求強勁，帶動BBU出貨持續放量，5月營收達13.24億元，月增1.3%、年增86.2%，創近32個月新高。將新增5G電信及工業儲能客戶，預計2025年BBU營收將大幅成長70%以上。
短線看好AES-KY後市的投資人，可留意連結的權證AES中信49購01（076044），目前處價外11.7%，剩餘天數89天。
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