弘塑、帆宣 四檔馬力足

半導體設備股受益於台積電等大廠持續積極擴廠，弘塑（3131）、帆宣（6196）等可望受惠，因盤勢輪動快且題材性強，可挑偏價外的中長天期相關認購權證操作。

弘塑今年累計前五月合併營收23.23億元，年增51.1%，首季營收與獲利持續刷新紀錄，每股純益（EPS）8.74元。5月營收5.2億元，月減7%，年增74%；第2季營收有望在季增20%基礎下，4及5月達成率73%優於市場預期。毛利率方面，下半年二廠新產能將開出，外包產能收回，毛利率將優於上半年。法人看好代理AI與實體AI帶動先進封裝大趨勢，加上蘋果2026~2027年將全面改採WMCM，趨勢仍有利弘塑。

弘塑第2季業績有望再攀高峰，且下半年展望看好。該公司上半年設備出貨量估計應達近100台的水準，新產能於7月開出後，全年出貨量有機會接近180台，而設備業務營收占比，有望從去年逾五成，今年拉高至六成以上。

帆宣受惠大客戶AZ廠P2挹注，目前在手訂單已提升至650億元以上，較去年第4季610億元顯著成長，且有別於AZ廠P1承接許多不熟悉業務導致成本超乎預期，P2採專業分工形式及學習曲線改善下獲利有望回升。AZ廠P2主要認列時間會由2025年第4季延續至2026年上半年。目前大客戶熊本二廠供應商也仍懸而未決，可望成為帆宣2026年潛在利多。

帆宣除在工程囊括大客戶建廠需求，並持續斬獲鴻海、聯發科等資料中心訂單；另也較同業能夠提供設備代工、材料銷售等服務有助降低廠務波動風險。帆宣也與日本住友Machinex商社日簽署合作協議，雙方成立帆宣SC半導體株式會社的合資公司。