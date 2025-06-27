期貨商論壇／神達 挑逾三個月

神達（3706）第1季每股純益（EPS）1.1元，年增率95%，法人預估第2季營收239億元，季增1%、年增82.4%，獲利維持成長趨勢，EPS預估約1.3 元。匯率壓力為短期毛利瓶頸，但規模放大與費控支撐營益率穩定。

神達產能布局進入放量階段，竹南廠第3季投產、越南廠第4季試產將支撐不同區域客戶需求，提升交貨彈性與轉單效率，CapEx估年增倍數達1~2億美元。神雲科技為主要成長動能，占營收貢獻87.8%，Oracle等大型AI客戶推升中期接單動能，加上自有品牌整合效益顯現，使ODM設計深度與接單彈性提升，推動AI產品組合朝高階化邁進。

看好神達後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品入手。（兆豐證券提供、記者廖賢龍整理）

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