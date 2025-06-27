奇鋐、華碩 選中長天期

投信半年報作帳進入倒數計時，6月以來大力加碼的奇鋐（3017）、華碩（2357）等業績成長股，成為市場吸睛焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐5月營收月增8.5%、年增87%，優於市場預期，市場法人上修第2季營收展望至季增20~25%，反映下游組裝GB200出貨更為順暢，以及美系CSP ASIC專案訂單上修；除了水冷板產品出貨增加以外，機殼及機櫃需求同時增高，同時，預期第3季營收為季持平到小幅成長，第4季進一步季增，隱含全年營收預期上調，估第2季每股純益（EPS）為9.4元。

奇鋐於GPU、ASIC AI伺服器產品皆能憑藉技術、生產良率、整合能力等增加散熱產品設計及製造份額，將將受惠整體散熱需求提高趨勢，市場預估全年營收1,117億元，年增56%，毛利率26%，稅後純益144億元，EPS上修至37.3元。

華碩旗下台智雲以33.5億元得標國科會晶創方案AI超級電腦標案大單，該計畫將於今年底建置完成，有助挹注華碩AI伺服器營收貢獻。華碩先前於法說會上表示，第2季將正式出貨GB200，加上HGX產品將陸續出貨，市場推估第2季伺服器營收將季增20~30%，下半年則是因HGX B200、B300正式放量，使AI伺服器營收將優於上半年，推估全年AI伺服器營收比重達10~15%。

展望第2季營運，考量5060新款低階顯卡正式放量出貨，使50顯卡已達整體顯卡出貨量50%以上，市場推估全季顯卡出貨量將季增5~10%，主板則維持季持平，呈現淡季不淡狀態，單季營收為1,721.4億元，季增16.6%、年增18.8%，單季EPS為10.8元，全年上看54元。