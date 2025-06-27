期貨商論壇／欣興 二檔有看頭

欣興（3037）看好AI推升CoWoS等高階ABF載板需求，甚至可能帶動2026年供不應求，正與客戶討論擴產計畫。儘管短期受新台幣匯率影響，第2季財報表現可能受影響，但法人持續看好全年營運表現。

今年欣興成為AI大客戶新世代GPU載板的第二供應商，光復廠與客戶合作順利，預計年底產能將開出60%；此外，今年接獲很多ASIC訂單，陸續於楊梅廠試產和認證，將可大幅改善楊梅廠稼動低落的問題，目標於年底將楊梅廠UTR拉到滿載；隨AI伺服器HDI板良率逐季改善、楊梅廠UTR逐季提升，以及載板缺料有利挑單生產，均有助營運表現。

看好欣興後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期逾80天的商品介入。（元富證券提供）

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