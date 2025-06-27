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期貨商論壇／世芯 押價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

世芯-KY（3661）5月營收29.08億元，下探19個月來低點，月減7.71%，年減33.51%；今年前五月營收165.26億元，年減12.36%。

法人指出，在NRE（委託設計服務）強勁挹注下，世芯今年營收雖可能衰退，但EPS仍可維持增長。此外，博通推出的Tomahawk 6（TH6）交換器晶片，推動網路傳輸規格將以800G為主流、1.6T產品則進入大規模開發期間，皆有助於ASIC Server市場的健全。中長線而言，3奈米AI ASIC優於預期，將在2026年將顯著放量，NRE業務則持續受惠HPC/AI應用，預估2026年營收將有顯著的年增表現。

權證發行商建議，看好世芯-KY後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日逾90天權證，參與這波偏多行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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