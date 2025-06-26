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期貨商論壇／緯穎期 留意題材

經濟日報／ 記者崔馨方整理
緯穎。 記者吳康瑋／攝影
緯穎。 記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）受惠亞馬遜Trainium 2伺服器需求強勁，期貨法人表示，根據供應鏈訪查，Trainium 2需求持續強勁，出貨將延續至今年下半年，預估將帶動緯穎營收成長，可利用緯穎期伺機操作。

台新期貨表示，緯穎2025年資本支出成長近四倍至180億元，支應全球產能擴充緯穎規劃。其中，美國及墨西哥廠將主要服務北美雲端服務業者（CSP），規避地緣政治風險。

未來持續正面看待緯穎營運原因有三，第一，ASIC專案進入量產，第二，開始出貨GB200伺服器，第三，通用型伺服器需求強勁，帶動2025年營運大幅成長，預估2025年營收年成長可望達60%以上，後市可期。

籌碼面方面，緯穎股價自4月翻升以來，外資與投信買超積極，都陸續增加持股，一直至6月，投信仍持續在增加持股。本周季線與年線形成黃金交叉，為多頭訊號，股價仍在月線上方，仍維持多頭格局，惟因股價漲多因素，影響追價意願，近日成交量逐漸縮減，股價攻勢也稍微減弱，估計未來成交量若能再增加至三千張以上，則股價攻勢有機會再次啟動。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

緯穎 期貨交易 伺服器

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