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期貨商論壇／永續期 有望創高

經濟日報／ 記者崔馨方整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

永續期貨結合高配息權值股與ESG概念，受多項支撐，包括資金輪動、政策題材、籌碼穩定、技術線轉強，後市具上攻空間。期貨法人表示，若台積電突破近期高點，永續指數將可能同步挑戰新高，短期若出現2~3%回檔，屆時為良好加碼布局時機。

台積電（2330）為加權指數權值王，走勢強烈影響永續指數方向。台積電成功完成填息後，昨（26）日股價續揚，凸顯市場資金續留信心，外資亦同步調升其投資評級與目標價，並上修營收預測。隨CoWoS高階封裝技術被更多客戶採用，相關需求預期持續上修，加強台積電基本面支撐；中長期在AI熱潮延續、Fed政策轉向、外資資金回流等行情催化下，有望拉升行情。

此外，國泰金、富邦金與中信金等金控股同步獲得法人資金青睞，且均為永續指數成分股，是永續期貨持續走強的重要推力。永續期貨指數現已重新站上短中期均線，成交量雖尚未全面擴張，但呈現穩健小幅增溫。

台積電受惠AI、物聯網、車用與高效能運算需求不斷擴展，加速新廠量產，同時持續發放穩定配息，搭配國際半導體補貼政策，基本面穩健。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 基本面 台積電

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