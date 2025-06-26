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周五到期選擇權 上路

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所今（27）日推出「周五到期台指選擇權」，除原有「周三到期」契約外，進一步擴充至每周有兩個到期日，提供短期避險與策略調整之靈活性。

新契約於每周五掛牌，交易人可交易當周與次周五到期的契約，形成周三與周五「雙到期」架構，有助交易人針對周四、周五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，也強化避險展期與時間價差策略的彈性。例如交易人可於周三部位到期後，轉倉至周五契約延續部位，達到精準調整與風險管理目的。

隨著國際情勢變動夜盤交易需求日益增溫，期交所已於23日將金融期貨與小型金融期貨納入夜盤交易，提升夜盤跨商品價差交易便利性。

交易時段同樣為每日下午3時至翌日凌晨5時，有助應對國際政經變動所引發的盤後市場波動，降低跨夜價格跳空風險，且大小金融期貨也有利於投資人執行分批進場、加減碼等操作策略。

近期在制度方面，期交所亦調整三階段漲跌幅機制，將價格波動觸及漲跌幅限制後的「冷卻期」從10分鐘縮短至5分鐘，與國際主要交易所制度接軌，提升商品價格反應效率，適用標的涵蓋國外股價指數、原油、匯率與黃金等商品。

另為促進布蘭特原油期貨價格反應效率，亦同步放寬該商品第一、二階段漲跌幅限制，由±5%、±10%擴大為±7%、±13%，以因應國際原油價格顯著波動。

此外，期交所也優化股價指數選擇權動態價格穩定機制。過去深價外契約的退單點數是以標的指數1%計算，隨台股指數攀高，1%對應的點數放大，退單保護效果下滑。為提高對投資人的保護，期交所將周到期與最近月到期深價外契約的退單點數縮小至指數的0.4%，進一步防範錯單、胖手指及流動性瞬間失衡所造成的價格異常。

另外，期交所人民幣、小型人民幣、歐元、日圓、英鎊及澳幣等六檔匯率期貨自2026年7月交割月份契約起，最後交易日與最後結算價決定日，從交割月份第3個星期三提前至前二個營業日，與美國、新加坡、香港等主要交易所接軌，此舉可望更加提升我國匯率期貨市場流動性與國際競爭力。

期交所持續商品創新與制度精進，強化臺灣期貨市場競爭力與韌性，擴大交易人參與、打造更具深度與靈活度的交易環境，展現期貨市場效率及價格發現功能。

金融期 臺灣期貨交易所 期交所

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