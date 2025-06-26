台指期夜盤小幅震盪 盤中最低回測至22,043點

台指期貨夜盤26日晚間開高後於平盤下震盪，開盤報22,124點，盤中最高一度上攻至22,130點，不過隨後遇到上檔壓力，盤中指數一度最低回測至22,043點，呈現區間震盪格局。

截至晚間21時20分，從盤勢來看，開盤後隨即開高走低，雖量能明顯放大，顯示市場對於美股後市走向及科技股表現仍抱有觀望態度，短線買盤與空方勢力形成拉鋸。

技術面觀察，目前指數尚守於22,000點之上，仍屬多方控盤格局，但前波高點為6月12日的22,493點，後續需觀察能否有效突破。成交量部分，內外盤比重相對接近，內盤量為6,508口、外盤量則達6,141口，顯示買賣雙方態度均偏保守，並未出現大幅方向性壓力。

期貨法人指出，夜盤走勢反映市場對美國經濟數據與聯準會利率政策走向的不確定性，近期仍須留意川普以及關稅動態，而今晚美國將公布PCE以及密大消費者信心指數。

儘管科技股多頭氣氛延續，但短線籌碼面仍受除權息資金調整與匯率波動影響，導致期貨夜盤走勢偏保守，建議仍以短線區間操作為主，並留意量能變化與外資動向，並嚴設風控因應波動。