全民權證／鈺齊 選價內外20%

鈺齊-KY（9802）營運起飛，基本面明顯升溫。法人重申「買進」評等，在訂單穩健、產能擴張與營收高增的三重支撐下，中長線成長可期。

法人表示，鈺齊-KY今年前五月營收達71.5億元，年增37.4%，預期6、7月動能可望延續，第2季訂單4月已敲定，目前產能緊繃、無法插單。主要品牌客戶ON Running於亞太地區營收年增130.2%，2025年可望躍升為最大客戶，並已啟動擴產計畫，除現有兩座工廠外，下半年將新增越南與湖北廠，強化日本與中國區供應，較不受美國關稅影響。

看好鈺齊-KY後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

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