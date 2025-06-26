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全民權證／中鋼 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

中鋼（2002）7月盤及第3季盤價以平低盤開出，主要因為全球鋼鐵市場需求疲弱，但中鋼仍具高殖利率與低股價淨值比優勢。

法人認為，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利美國鋼價止跌回穩，然向上動能因需求低迷而疲乏，第3季進入淡季，亞洲區域鋼品行情偏弱，短期鋼市進入調節期。

國際原物料成本方面鐵礦低檔盤整，煤價持續偏弱，且目前因關稅及地緣政治等影響國際經濟政治局勢具不確定性仍高，壓抑復甦動能，影響製造業用鋼需求，短期需求相對疲弱，但具有現金股利配發優於市場預期和低股價淨值比的優勢。

看好中鋼後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證靈活操作。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

淨值比 中鋼

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