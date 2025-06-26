全民權證／振樺電 兩檔鍍金

振樺電（8114）首季營運表現亮眼，法人預期第2季在半導體業務展望佳的情況下，雖有匯兌損失，獲利仍可維持高檔。

法人指出，振樺電AI測試機台分兩類，一類為針對GPU Chip/Module的AI測試機台，一類為針對CPU+GPU Chip/ComputeBall的AI測試機台。預期第2季在GPUChip/Module的AI測試機台拉貨營收貢獻下，上調第2季合併營收預估至57.8億元，年增81%。

振樺電的AI測試機台的營收貢獻將由2023年10億營收以下，大幅提高至2025、2026年的80~81億元，加上POS及IPC非半導體業務營收仍可維持5~10%的成長率，後市看旺。

權證發行商建議，看好振樺電後市可買進價外20%至價內10%、距到期日90天以上的認購權證靈活操作。（永豐金證券提供）

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