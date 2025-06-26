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大立光、新日興 四檔火熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

第2季即將畫下句點，展望第3季，蘋概股如大立光（3008）、新日興（3376）等受惠於拉貨動能加溫，營運有機會再上一層樓。發行券商指出，看好蘋概族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

法人指出，預計iPhone 17推出四款手機，iPhone 17系列機種外型大改，有望推動換機需求。其中，光學系統多處升級，多顆新設計鏡頭可望提高ASP，預期iPhone鏡頭價量皆有好表現，短期進入iPhone鏡頭出貨旺季，推升營收大立光季增動能，且已進入人形機器人供應鏈，未來成長想像空間可望提升本益比。

展望2025年，Apple Intelligence整合進度落後，難以寄託藉由AI推升iPhone銷量，但因iPhone 17新機鏡頭規格皆持續升級，可望提升ASP，需要留意匯率壓抑營收、獲利表現。

法人指出，蘋果計畫推出折疊iPhone，預計2026年第3季進入放量生產階段，面板由三星供應、軸承由安菲諾及新日興供應、組裝廠由鴻海負責。

根據面板供應鏈調查，近期面板廠的備貨量有增加至1,500~1,600萬台，大幅優於市場原先預期，因此，預估2026年的折疊機總出貨量將達到800萬台、上修55%，但認為安菲諾仍是折疊iPhone的主要軸承供應商，新日興則為第二供應商。

權證發行商建議，看好大立光、新日興可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

鏡頭 新日興 iPhone

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