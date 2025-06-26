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鴻海、聯發科 挑逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

AI/AR眼鏡逐漸走向日常生活，在應用場景日益擴大下，有望成為下一波穿戴科技黑馬。台廠中，法人按讚的關鍵供應鏈包括鴻海（2317）、聯發科（2454）等，投資評等皆為「買進」，相關權證可伺機布局。

法人指出，AI/AR眼鏡正快速邁向主流應用，消費者需求在AI功能升級、價格下探與應用場景擴大帶動下持續升溫。國際大廠也加速推出新品搶市。

法人舉例，Meta計劃於2025年下半年接連推出兩款新品：與Oakley合作開發的AI運動眼鏡主打健身與訓練情境；另款高階機種「Hypernova」右側鏡片搭載顯示功能，可即時呈現通知、AI資訊等，強調資訊輔助與智慧互動。

事實上，中國AI / AR眼鏡市場2024至2030年年均複合成長率（CAGR）達56%，出貨量上看700萬支、規模突破10億美元，AI眼鏡有望成為下一個穿戴裝置主流品項。

法人指出，鴻海未來展望樂觀，除AI眼鏡外，AI伺服器出貨也將逐季成長，全年動能加速；並預期GB200與GB300伺服器機櫃出貨將穩步提升，其中新一代GB300機櫃將自2025年下半年開始出貨，成為成長關鍵。目前鴻海提供多種架構的AI伺服器產品，涵蓋GPU與ASIC等晶片平台，並配備氣冷與液冷雙方案的散熱解決技術，展現完整技術能力。

聯發科積極轉型為涵蓋手機、車用、物聯網與資料中心的全方位AI運算平台供應商，董事長蔡明介也於股東常會上指出，雲端資料中心與AI客製化晶片（ASIC）將是未來三年成長的核心動能。

權證發行商建議，看好鴻海、聯發科等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

鴻海 AI

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