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高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

智邦、昇達科 押長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

網通業歷經庫存調整後，今年有三大成長動能，包括DOCSIS 4.0、10GPON、Wi-Fi 7等規格升級，以及5G FWA於美洲、亞洲持續成長，還有低基期的歐洲有望回到成長循環，智邦（2345）、昇達科（3491）等各擁題材，投資人可透過權證布局。

投顧法人分析，多數網通代工廠在今年大多已經回到健康庫存水位，不過，5月營收受匯率影響，後續在關稅方面，若與客戶採用離岸價（FOB）出貨協議，關稅由客戶負擔，若非採FOB出貨協議則與客戶共同分擔，短期內網通產品享有90天的關稅豁免期。

智邦2018年開始布局人工智慧（AI），打造100G智慧網卡，提供伺服器網路虛擬化需求，完成AI Inferencing加速卡，鎖定數據中心大量AI運算需求，帶動智邦智慧網卡、AI加速器技術成近年來推升智邦營運大幅成長關鍵，如今AI相關產品貢獻營收已超過五成。

昇達科在網通族群中的題材較為特殊，具有Kuiper低軌衛星部署加速題材。投顧法人分析買家來自國際科技巨擘，其中，亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星Kuiper計畫於2025年4月底完成首批商業衛星發射，需在2026年7月底前完成1,618顆Kuiper衛星部署，目前日產能三顆，已有千顆衛星生產需求，將逐漸向零組件供應商拉貨。

Starlink下一代V3衛星單次發射總頻寬為現行v2.0 mini衛星的20倍，Kuiper下一代衛星將新增V頻段，衛星運營商開發新一代衛星，趨勢為使用更多頻段、提升衛星頻寬，對於通訊元件及模組需求提升，昇達科將受惠此趨勢，法人對其維持買進評等。看好相關個股的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期三個月以上權證介入。

網通 智邦 AI

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