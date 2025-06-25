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高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

全民權證／亞翔 二檔有潛利

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

亞翔（6139）在手訂單創新高，來自半導體產業占比逾半，毛利率有望逐步提升。此外，新加坡建廠需求強勁也將帶動營運動能。

統計亞翔今年前五月新簽訂合約957.63億元，多數為東協地區半導體廠房擴廠需求，至5月底，已簽約尚未認列金額2,084.9億元創下新高，相較去年11月底的1,356.68億元有明顯增長，主因新接美系記憶體客戶的新加坡高階先進後段封裝廠房建廠案。觀察在手訂單組成，半導體產業占比提升至63%，當中東協占55%，台灣占43%。未來，來自新加坡建廠需求將持續強勁。

權證發行商表示，投資人如看好亞翔投資機會，可挑價內外15%內、90天期以上中長天期權證，參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

新加坡 半導體

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