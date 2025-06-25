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高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

全民權證／富世達 選逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理

富世達（6805）第2季主要成長動能來自折疊機及伺服器零組件產品，但隨GB200、伺服器水冷浮動轉接頭出貨量優於預期，且伺服器產品的毛利率優於公司平均，產品組合改善，有望帶動第2季營運表現。

法人圈走訪供應鏈調查顯示，Meta ASIC專案已進入測試階段，目前約有二至三種不同機殼及機櫃設計，富世達已送出水冷轉接頭目前測試中，可望取得繼AWS後的第二家ASIC水冷轉接頭訂單，明年除GB系列的水冷轉接頭營收貢獻外，ASIC也將是成長動能之一，預估伺服器相關產品在今、明年都將維持成長趨勢。

權證券商建議，看好富世達後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

富世達 伺服器

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