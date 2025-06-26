期貨商論壇／世紀鋼期 有潛力

世紀鋼（9958）為台灣鋼結構大型製造商，專注鐵骨及不銹鋼桶等建材，且在國內外市場持續擴張。世紀鋼5月營收持平上月水準、年增31.4%，累計前五月營收年增27%。

世紀鋼今年水下基礎訂單充沛，三座風場亦持續貢獻營收，渢妙風場也進入加工階段，而海盛、蔚藍海風場也將有部分營收貢獻今年，第2季毛利率回升，下半年毛利率則有機會優於上半年。世紀鋼專為製造超大型離岸風電水下基礎室外吊裝設施擎天塔預計年底前完工，有助提高組裝效能，明年產能增加，產銷能見度高。

除供應台灣市場，世紀鋼也擴展至亞太市場，印尼廠預計第4季開始生產前製程構建，透過印尼廠降低成本，提高競爭力，爭取國際訂單，並有望2026年將達產能滿載。世紀鋼在台北港晴天塔、五期廠，及印尼廠將陸續於今年底前完工投產，Jacket年產能將提升至100座，並與同業爭取亞太地區水下基礎訂單。

技術面來看，世紀鋼自6月4日以爆量長紅K作收，突破近兩個月來箱型橫盤整理上緣，並帶動盤勢轉為上升趨勢，所有均線亦轉為上揚姿態。6月13日以爆量紅K測試去年10月高點壓力，未能有效站穩，盤勢暫且再度轉為高檔橫盤區間整理，待後續若能有效突破區間整理，則有利世紀鋼期貨同步走強。

（國票期貨提供）

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