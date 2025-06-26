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新商品及新制度／臺指選擇權 採雙到期日

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所期交所）即將於明（27）日推出「周五到期臺指選擇權」，搭配現行周三到期契約，打造周三及周五雙到期日新格局。交易人可依據市場脈動，靈活部署短天期避險與事件型交易策略，快速調整部位、精準管理風險，進一步強化資金運用效能與操作彈性。

期交所表示，新契約每周五掛牌，初次上市日為6月27日（周五），首個契約到期日為兩周後的7月11日（周五）。除首周（即7月4日無契約到期）外，之後每周五皆有周契約到期，交易人可搭配周三到期契約，部署更多元策略。

其中，包括一、事件型交易策略布局：運用新增的周五到期契約，針對周四夜間至周五公布的重要經濟數據、企業財報或政策訊息，以具成本效益方式，進行短線避險或投機操作，提升策略精度與反應速度。

二、時間價差操作（Calendar Spread）：結合周三與周五到期契約，利用不同到期日契約之間時間價值消逝的速度差異，捕捉交易機會。例如預期周末前波動有限、但下周不確定性升高，可賣出本周五到期契約、買進下周三到期契約。

三、波動率交易：觀察周三與周五到期契約的隱含波動率，賣出隱含波動率被高估者，或買進被低估者，並搭配期貨避險操作，控制股價變動風險。

四、多重到期日避險組合：同時持有不同到期日部位，降低單一到期日風險集中度。例如預期本周有重大政策公布、但時點不確定時，可持有周三及周五到期契約。

期交所表示，「周五到期臺指選擇權」將有效擴展交易人交易與避險工具組合，促進交易策略發展，增強市場深度與活絡度，為臺灣期貨市場注入全新成長動能。未來期交所將持續推動商品創新，滿足多元化市場需求。

選擇權 臺灣期貨交易所 期交所

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