雄獅、鈊象 四檔舞春風

隨時序進入夏季消費旺季，國人出國旅遊熱度有望提升，航空公司及旅行社的業績可期，另一方面，遊戲軟體也有機會隨暑假將至而需求拉高，相關個股權證包括雄獅（2731）、鈊象（3293）等後市可期。

展望台股後市，法人表示，隨著時間點接近關稅新政90天豁免期到期的轉折點，接下來美國川普的政策態度將是牽動市場情緒的重要關鍵；但隨著時序進入夏季，出國旅遊熱潮升溫，航空與觀光相關業者業績可望同步受惠。

在國人出境意願高漲帶動下，航空公司與旅行社營運動能轉強，帶動如雄獅等觀光概念股受到市場關注；同時，暑假將至也帶旺遊戲娛樂需求，鈊象等遊戲族群買氣回溫，後市表現值得期待。

雄獅公布5月合併營收達25.9億元，月增4.3%，年增13.1%，受惠出境旅遊需求持續暢旺，帶動整體營運表現，加上團費上漲與郵輪旅遊熱潮挹注，推升5月營收穩健成長。

展望後市，雄獅進入暑假旅遊旺季，海外旅遊市場熱度持續升溫，短線需求強勁，長程線旅遊更呈現提前預訂趨勢，平均下訂時間已提前至出發前半年，有望為下半年營運挹注穩定動能。

鈊象持續展現營運成長力道，2025年首季營收達53.5億元，年增穩健，每股盈餘（EPS）9.32元，獲利表現持續攀升。法人看好遊戲授權業務已成為營收主要動能，並積極拓展海外市場、申請多國博弈相關證照，強化全球布局。在產業趨勢與國際擴張雙引擎帶動下，市場預期鈊象今明兩年獲利將持續成長，後市可期。

權證發行商建議，看好雄獅、鈊象等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。