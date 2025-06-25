統一動能強 挑逾120天

統一（1216）營運重心以民生消費並以內需市場為主，因而美國總統川普的高額對等關稅政策對其影響不大，此外，近期台幣升值趨勢，將有望降低原物料成本負擔。

統一首季受惠中國大陸營收創歷史新高及統一超持續展店，毛利率優於市場預估，另外因原物料成本下降和產品組合有利。加上行銷費用減少，營益率攀升至5.9%，創兩年來當季新高。

法人表示，統一中控超前同業並自去年低雙位數加速增長，主要是受惠於產品力和售點冰櫃進一步布建。儘管管理層認為中國大陸飲料市場因同業推出新產品而競爭加劇，但其4月大陸營收仍表現良好，飲料營收達雙位數成長，食品則維持高個位數增長。

統一維持今年大陸營收年增6%至8%目標，預期毛利率將年增逾0.5個百分點。隨著旗艦產品升級和規劃一系列新品上市，統一大陸營運表現將持續超越同業。

統一集團除超商、量販店、超市、藥妝店等經營領域，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

統一於2024年相繼宣布收購Yahoo台灣及入股PChome，正式跨足線上電商市場。由於數位經濟正快速重塑整體電商產業，AI科技帶來顛覆性的變革，開啟全新商機。法人分析，統一現階段將先熟悉電商的商業邏輯，以調整公司體質及營運效率為優先，統一則會提供安定及穩定環境，透過集團現有基礎及通路，未來有望釋放出新商機。

看好統一後市的投資人，建議可挑選價外15%以內、距離到期日逾120天以上的相關認購權證進行操作，參與個股行情，但宜先設好停損停利點。