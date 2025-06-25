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華航、長榮航 認購熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
華航。聯合報系資料照
華航。聯合報系資料照

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中東地緣政治緊張局勢降溫，但後續仍有美國總統川普對等關稅協商、半導體關稅等不確定議題待解，市場投資焦點轉向關注基本面。隨夏季將至，航空、旅遊、消費股業績看旺，投資人可布局相關認購權證，有機會以小金搏大利。

台股在中東局勢相對穩定的帶動下出現反彈，收復部分近期因地緣政治緊張造成的跌幅。隨著不確定性降溫，買盤也回歸基本面，即將進入暑假，華航（2610）、長榮航（2618）航空股將受惠於旺季效應。發行券商建議，看好航空產業後市表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，全球航空客運量維持高檔，以第1季各主要區域客運量來觀察，仍以亞太地區的年成長率表現相對強勁，新冠疫情後報復性出遊加上日圓貶值，國人赴日旅遊人次突破疫情前水準，看好國人赴日旅遊人次可望維持高檔，而國內航空公司客運量約恢復至疫情前九成水準；至於貨運方面，受惠於供需增速相當，貨運價格水準有望維持較高水準。

觀察國內航空公司月營收走勢，歷來下半年營收通常表現高於上半年，動能包括第3季的客運旺季以及第4季的貨運旺季。此外，航空燃油價格近年呈現走跌，有利舒緩航空公司營運成本壓力。

以個別公司來看，華航5月合併營收為166.21億元，較去年同期增加5.18億元，增幅3.22%；其中，客運收入99.21億元，較去年同期增加1.46億元，增幅1.49%，雙創歷年同期新高。

展望後市，法人指出，新冠疫後為因應供應鏈短缺，以增租、延租維持短中期營運運能。未來陸續引進55架客機以及四架貨機進一步提升運能。

長榮航5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率1.1%，其中客運營收達114.83億元，貨運營收達45.82億元。

法人指出，長榮航2025年底機隊預計達89架，較2024年增加4架，2027起將引進24架A350-1000廣體客機，拓展洲際運能。

權證發行商指出，看好華航、長榮航表現的投資人，可買進價外20%以內、距到期日90天以上相關權證，但最好善設停利停損價位。

長榮航 營收

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