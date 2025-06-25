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全民權證／AES 選價內外15%
AES-KY（6781）受惠BBU業務成長，5月營收13.24億元，月增1.38%、年增86.21%，為32個月單月新高；今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將提升，將是業績成長動能。
法人表示，AES-KY隨5G基地台的布建、人工智能的快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢，在相關市場有獲取新客戶。
法人指出，預期2025年AES-KY的鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比仍將逐步提升，將是未來數年公司重要成長引擎。
權證發行商建議，若看好AES-KY後市表現的投資人，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證，放大槓桿獲利機會。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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