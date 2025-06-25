全民權證／保瑞 鎖定逾60天

保瑞（6472）5月營收受匯率波動及CDMO產線調整影響低於市場預期，但法人指出，影響因素近期已排除，預期6月營收將恢復至20億元以上水準，且看好業務體質優化與併購效益逐步發酵，維持「買進」評等。

法人分析，保瑞產品線已於首季完成汰弱留強；而強化特殊專科藥品（Specialty Drug）通路整合，推升營收占比在2025年首季拉高至34.1%。

CDMO業務因新產品導入初期需生產調整，影響上半年部分月份表現。但隨生產趨穩，加上美國廠擴產計畫進行，並積極與國際藥廠洽談合作、爭取特殊劑型大單，看好CDMO業務仍可維持強勁成長動能。權證發行商建議，看好保瑞股價表現的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件權證，以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

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