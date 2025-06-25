華邦電（2344）受惠DDR3、DDR4價格走揚，2025年全面推出應用在車用電子上LP DDR4全系列產品，將有助下半年營運。整體而言，預期2025年市場需求將逐步回升，華邦電產能利用率可回到接近滿載或滿載水準。

儘管華邦電第1季營運受到記憶體毛利率下滑影響，但法人指出，華邦電短期將專注把握急單商機，維持高效營運節奏。同時配合客戶快速出貨，也因為在當前急單效應下，有元件原料短缺的情況發生。即使下半年訂單能見度低，但Wi-Fi 7有望放量，及Edge AI應用快速成長，將帶動高密度Flash需求提升。

權證發行商建議，看好華邦電後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）