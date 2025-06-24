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靜待鮑爾金口 台指期夜盤以盤待變

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤24日開盤時，在美股電子盤持續反彈中，以22,010點、上漲51點開出後，一度再衝高至22,028點。圖／報系資料照
台指期夜盤24日開盤時，在美股電子盤持續反彈中，以22,010點、上漲51點開出後，一度再衝高至22,028點。圖／報系資料照

台指期夜盤24日開盤時，在美股電子盤持續反彈中，以22,010點、上漲51點開出後，一度再衝高至22,028點，但在市場觀望聯準會主席鮑爾24日晚間赴國會聽證，市場陷入觀望，加上以伊仍傳零星戰火下，多頭暫緩上攻步伐，截至21點30分左右，台指期夜盤維持在21,950點、下跌10點附近遊走。

台指期夜盤24日晚間二大焦點，首先，以伊仍傳零星戰火，其次，就是鮑爾在晚間10點將前往國會聽證，市場積極從中尋找降息訊號，而鮑爾在證詞中，可能仍維持靜觀其變、明確信號後再考慮降息的立場，目前包括布蘭特原油、紐約輕原油仍維持下跌走勢，WTI西德州原油則是小幅反彈。另外，包括黃金、美元指數也走弱，美10年期公債殖利率小幅上揚。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,050元附近遊走，電子期下跌約0.1%，半導體期上漲約0.4%，中型100期貨上漲約0.03%。

台股24日盤面各類股全面反彈，指數終場上漲456點，收22,188點，其中，外資買超291.8億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單減少304口至43,493口；投信則是買超4億元、連三買，自營商買超43.1億元，三大法合計買超339億元。

市場專家建議，就技術面觀察，24日台股跳空上漲、開高走高、收長紅K棒，重回5、10、20日線之上，日KD指標在50附近止跌醞釀交叉向上，成交金額擴大至逾3,900億元，量價、均線、指標皆有利於短多，且台股自6月11日寫下22,470反彈高點後，經過震盪回檔整理，籌碼已有適度清洗，成交金額只要維持在月均量之上，短線指數有機會突破22,470高點。

台股 台指期

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