快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／華邦電期 擁題材

經濟日報／ 記者周克威整理
華邦電總經理陳沛銘。記者簡永祥／攝影
華邦電總經理陳沛銘。記者簡永祥／攝影

統計DDR4現貨價短短兩周大漲約五成，本季來各容量價格漲逾二倍，華邦電（2344）坐擁報價暴漲收益。華邦電總經理陳沛銘稱，DDR3與DDR4價格回升，伴隨旗下LPDDR4全系列產品推出，對本季營運審慎樂觀，預期將逐步改善毛利結構，推動下半年營收增長。

市場神秘買盤大舉出手掃貨，DDR4現貨價包括8Gb、16Gb等規格本季以來報價已翻倍上漲，達到讓業者暴賺水準。

DDR4現貨價持續飆漲，23日DDR4 16Gb晶片報價比同為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍，是DRAM史上首次前一代產品報價竟比最新規格高100%。研調機構集邦科技旗下專業DRAM報價網站23日晚間最新報價，DDR4 16Gb 3200現貨價續揚4.35%，均價為12美元，相較之下同為16Gb容量的DDR5 16G 4800／5600報價6.014美元。

華邦電隨著NOR Flash與SLC NAND需求回溫，台中廠自3月起恢復滿載生產，高雄廠則專注於下一代16奈米製程，目前良率表現穩定，預計下半年將進行送樣。DDR4大漲將有助華邦電營收表現，投資人不妨可以留意華邦電期（FZF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

華邦電 6G

延伸閱讀

DDR4逆襲 DDR5飆出歷史新高度！華邦電剽悍登人氣王

DDR4現貨價比DDR5貴一倍！南亞科手握375.9億元庫存 從賠錢貨變黃金

南亞科、華邦滿手賠錢貨 轉眼變黃金

DDR4價暴漲 南亞科、華邦樂

相關新聞

華航、長榮航 認購熱

今日主題

雄獅、鈊象 四檔舞春風

隨時序進入夏季消費旺季，國人出國旅遊熱度有望提升，航空公司及旅行社的業績可期，另一方面，遊戲軟體也有機會隨暑假將至而需求...

統一動能強 挑逾120天

統一（1216）營運重心以民生消費並以內需市場為主，因而美國總統川普的高額對等關稅政策對其影響不大，此外，近期台幣升值趨...

全民權證／AES 選價內外15%

AES-KY（6781）受惠BBU業務成長，5月營收13.24億元，月增1.38%、年增86.21%，為32個月單月新高...

華邦電 二檔閃亮

華邦電（2344）受惠DDR3、DDR4價格走揚，2025年全面推出應用在車用電子上LP DDR4全系列產品，將有助下半...

全民權證／保瑞 鎖定逾60天

保瑞（6472）5月營收受匯率波動及CDMO產線調整影響低於市場預期，但法人指出，影響因素近期已排除，預期6月營收將恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。