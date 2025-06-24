期貨商論壇／華邦電期 擁題材

統計DDR4現貨價短短兩周大漲約五成，本季來各容量價格漲逾二倍，華邦電（2344）坐擁報價暴漲收益。華邦電總經理陳沛銘稱，DDR3與DDR4價格回升，伴隨旗下LPDDR4全系列產品推出，對本季營運審慎樂觀，預期將逐步改善毛利結構，推動下半年營收增長。

市場神秘買盤大舉出手掃貨，DDR4現貨價包括8Gb、16Gb等規格本季以來報價已翻倍上漲，達到讓業者暴賺水準。

DDR4現貨價持續飆漲，23日DDR4 16Gb晶片報價比同為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍，是DRAM史上首次前一代產品報價竟比最新規格高100%。研調機構集邦科技旗下專業DRAM報價網站23日晚間最新報價，DDR4 16Gb 3200現貨價續揚4.35%，均價為12美元，相較之下同為16Gb容量的DDR5 16G 4800／5600報價6.014美元。

華邦電隨著NOR Flash與SLC NAND需求回溫，台中廠自3月起恢復滿載生產，高雄廠則專注於下一代16奈米製程，目前良率表現穩定，預計下半年將進行送樣。DDR4大漲將有助華邦電營收表現，投資人不妨可以留意華邦電期（FZF）做相關操作。（群益期貨提供）

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