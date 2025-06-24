期貨商論壇／黃金期 多頭有撐

隨著中東局勢降溫，黃金短期避險需求下降，不過，中長期仍有降息利多支撐。美國總統川普23日宣布以色列與伊朗達成「完全全面停火」協議，結束為期12天的衝突，導致黃金價格跌至近兩周低點，約每盎司3,350美元左右。

值得注意的是，川普宣布停火的同時，另外提到，他們將會完成各自剩下的行動，此一曖昧停火形式，恐令市場重回風險定價。

近期聯準會理事釋放偏鴿信號，有效拉低美元走勢並支撐黃金反彈。此外，18日聯準會暗示之後降息速度可能放緩，令市場避險情緒略降，但整體降息趨勢仍被押注。

只要美國經濟數據顯現疲態，黃金仍具反彈空間，政策面的核心觀察點無疑是聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會的半年度報告，以及參議院版本。若他釋放偏鴿言論，市場對7月降息信心將增強，黃金將迎來新一波上攻；反之若轉向鷹派，美元可能走強，金價快速回踩。

雖然中短期地緣風險緩和對黃金構成壓力，但聯準會7月降息預期未散，加上技術面反彈態勢觀察尚可，均為黃金多頭提供強力支撐，中長期仍掌握政策與通膨雙重邏輯，加上地緣風險仍是隱憂，整體看法維持中性的偏多格局看待。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）