台幣IRS集中結算 來了

新台幣利率交換（IRS）集中結算新制7月上路，市場準備就緒。據金管會今年3月公告，金融機構間新承作的新台幣IRS，須依期貨交易法第3條第2項但書規定，提交至期交所辦理集中結算，適用對象為經金管會核准辦理衍生性金融商品業務的金融機構。

期交所指出，為了配合政策落實，早已啟動各項準備作業，積極輔導各金融機構，在主管機關指導以及業者全力支持之下，所有近年承作新台幣IRS的機構，均已順利申請成為期交所店頭結算會員或客戶，取得參與集中結算資格，並且完成提交準備，以確保制度順利實施。

此次納入應集中結算範圍的契約，是新台幣計價的固定對浮動利率交換交易契約，契約期間最短三個月、最長可達15年，今年7月1日以後新承作的契約，須於成交次一營業日下午5時前完成提交。既有交易並不溯及既往，但期交所接受回溯提交。

截至今年5月底，新台幣IRS自願提交集中結算量累計已達2.95兆元，較2022年底成長逾115倍，反映整體市場對集中結算制度的高度支持與實質參與。

期交所表示，考量市場參與者包含眾多外資銀行在台分行，期交所自店頭衍生性商品集中結算業務開辦以來，即積極與各國監理機關溝通，先後取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）、日本金融廳（JFSA）、以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）等主要監理機關的結算機構認可或豁免，確保外資機構得依當地規範參與我國集中結算。

目前，所有參與新台幣IRS交易的外資金融機構，均已能透過其在台分行參與集中結算，涵蓋率達100%。

期交所指出，應集中結算制度象徵我國金融制度重大進展，不僅提升市場透明度，也增強外資對本地市場穩健性的信心。

在主管機關指導下，期交所積極推動制度與輔導業者，共同打造更安全、現代化且具國際競爭力的金融環境。